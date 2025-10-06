Родригез подал в суд на экс-супругу, которую бросил по телефону Тимур Родригез подал в суд на бывшую супругу, требуя уменьшить размер алиментов

Певец Тимур Родригез подал в суд иск с требованием уменьшить размер алиментов, которые он выплачивает после развода, передает Starhit в Telegram. После расставания Родригез обязался ежемесячно перечислять на содержание детей 1,5 млн рублей и еще 500 тыс. на обеспечение бывшей супруги.

В сентябре музыкант обратился в Пресненский суд, подав два иска с просьбой уменьшить общую сумму выплат до 500 тыс. рублей. По словам близких пары, артист считает, что ранее он переоценил свои финансовые возможности.

Ранее у народного артиста России Михаила Пореченкова был обнаружен долг перед Федеральной налоговой службой в размере 622 тыс. рублей. Задолженность Пореченкова как ИП связана с непогашенными выплатами за производство кино- и видеофильмов, а также телепрограмм. Если долг не будет погашен, налоговая может заблокировать счета, а судебные приставы — возбудить исполнительное производство.

До этого комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продал свой редкий Bentley Arnage 2000 года выпуска, которым владел более двух десятилетий. Автомобиль класса люкс, выставленный на продажу в марте 2023 года, вскоре сменил владельца и госномер.