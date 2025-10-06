Галкин расстался с люксовым Bentley, которым владел с начала 2000-х Галкин избавился от редкого Bentley Arnage 2000 года выпуска

Комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продал свой редкий Bentley Arnage 2000 года выпуска, которым владел более двух десятилетий, сообщает РИА Новости. Автомобиль класса люкс был выставлен на продажу в марте этого года и вскоре сменил владельца и государственный номер.

Согласно данным из открытых источников, модель Bentley Arnage выпускалась с 1998 по 2005 годы, всего было произведено около четырех тысяч экземпляров, включая почти двести в эксклюзивной версии.

Галкин владел Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем объемом 6,75 литра. Стоимость подобных автомобилей, по информации сервиса «Avito Авто», составляет от 2,3 до 4,5 млн рублей. В настоящий момент на российском рынке предлагаются всего четыре подержанных Bentley Arnage.

