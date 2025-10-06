Стало известно о крупном долге актера Пореченкова Postnews: у актера Пореченкова образовался долг перед ФНС в 622 тыс. рублей

Портал Postnews сообщил, что у народного артиста России Михаила Пореченкова обнаружен долг перед Федеральной налоговой службой на сумму 622 тыс. рублей. По данным источника, задолженность связана с непогашенными выплатами по его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно официальным документам, сфера деятельности ИП Пореченкова — производство кино- и видеофильмов, а также телепрограмм.

В материале говорится, что если задолженность не будет вовремя погашена, налоговая может заблокировать банковские счета знаменитости, а судебные приставы — возбудить исполнительное производство.

Ранее появилась информация, что российский актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», попал в реестр злостных неплательщиков алиментов. Согласно материалам судебных приставов, задолженность артиста составляет 224 тыс. рублей.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян накопила долги на сумму более 1,5 млн рублей перед ФНС. Согласно информации канала, помимо налоговой задолженности, на ее автомобиль Mercedes также оформлены штрафы на 2072 рубля за проезд по платной дороге.