Многомиллионные доходы, долги, слова об СВО: как живет Михаил Пореченков

Народный артист РФ Михаил Пореченков стал известен благодаря своим ролям в фильмах «Агент национальной безопасности», «Девятая рота» и «Полярный». Также он вел несколько шоу на российском ТВ, среди них «Битва экстрасенсов» и «Кулинарный поединок». Как сейчас живет актер, что известно о его мнении об СВО?

Сколько зарабатывает Пореченков

Telegram-канал «Звездач» пишет, что Михаил Пореченков стал успешным ресторатором, на своем бизнесе он заработал 25 млн рублей.

Канал сообщает, что Пореченкову принадлежит доля в 40% ООО «Омега-Интернешнл». Компания занимается осуществлением ресторанной деятельности и услугами по доставке продуктов. Согласно юридическим документам, офис расположен в самом центре Москвы — на Пятницкой улице.

По данным авторов канала, из бухгалтерской отчетности следует, что выручка предприятия составила 56 млн рублей. Сам Михаил заработал на прибыли 25 млн.

При этом в октябре портал Postnews сообщил, что у народного артиста обнаружен долг перед Федеральной налоговой службой на сумму 622 тыс. рублей. По данным источника, задолженность связана с непогашенными выплатами по его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно официальным документам, сфера деятельности ИП Пореченкова — производство кино- и видеофильмов, а также телепрограмм.

В материале говорится, что, если задолженность не будет вовремя погашена, налоговая может заблокировать банковские счета знаменитости, а судебные приставы — возбудить исполнительное производство.

В сентябре 2024 года, по данным Telegram-канала Mash, на Пореченкова подали в суд за долги по вывозу мусора. По данным источника, он не оплатил квитанции по вывозу мусора в двух своих столичных квартирах в Шмитовском проезде, задолжав 6599 рублей.

Как сложилась личная жизнь Пореченкова

Михаил Пореченков женат во второй раз. В студенческие годы у него были отношения с Ириной Любимцевой, от которой в 1989 году у него родился сын Владимир. На данный момент Владимир живет в Таллине.

Первый раз Пореченков официально женился на переводчице по имени Екатерина. В 1998 году у них родилась дочь Варвара, но брак быстро распался. В 1999 году актер познакомился с художницей по имени Ольга, спустя год они поженились. Пара воспитывает сыновей Михаила (родился в 2002 году) и Петра (родился в 2010 году), а также дочь Марию (родилась в 2004 году).

«Мне очень повезло с женой. Это сегодня мы живем в полном достатке, а было время безденежья. Ни разу в жизни Оля меня не упрекнула за это. И сегодня я благодарен ей, что она дала мне возможность добиться того, что имеем сейчас», — признавался актер.

Что Пореченков говорил об СВО и о Путине

Недавно Пореченков рассказал корреспонденту NEWS.ru, что ежемесячно помогает российским солдатам в зоне специальной военной операции. По его словам, едой, медикаментами и техникой бойцов обеспечивает инициативная группа.

«Что в моих силах, что я могу сделать, я обязательно делаю. У нас есть группа товарищей, которая ежемесячно это делает и отправляет бойцам все необходимое, в чем они нуждаются», — подчеркнул Пореченков.

По его словам, у него нет данных о нехватке продовольствия на конкретных участках фронта. Однако он старается оказать помощь в силу своих возможностей.

Михаил Пореченков активно поддерживает проведение специальной военной операции. Он часто посещает госпитали, чтобы навестить раненых военнослужащих. Пореченков выражал желание отправиться на фронт в качестве добровольца, однако из-за возраста его не включили в воинский учет.

Он призывал всех российских артистов определить свое отношение к СВО.

«Отсидеться не получится. Я свою позицию озвучил. И эта позиция очень простая: нашим помогать. Я остаюсь со своей страной, со своим народом», — заявил он.

В 2024 году Пореченков был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. После его победы артист отметил, что «страна идет правильным курсом», а глава государства находится на своем месте.

