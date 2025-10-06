Развод Константина Ивлева. На кого он променял молодую жену, почему молчит

Шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев разводится со второй женой Валерией Куденковой, с которой сыграл свадьбу в 2021 году и воспитывает общую дочь Нику. До этого, в 2020-м, он со скандалом расторг брак с женой Марией, которая познакомилась с ним, когда он еще не был богатым и знаменитым, и родила ему двоих детей. Почему «адский шеф» снова разводится — в материале NEWS.ru.

Что известно о втором разводе Ивлева

Валерия Куденкова сообщила о разрыве с мужем в своем Instagram (запрещено в РФ). «Мы с Константином больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду», — написала жена шеф-повара и не стала вдаваться в подробности семейного разлада.

В последнее время оба редко публиковали совместные семейные фото и вместе не выходили в свет. В сентябре 2025 года Ивлев посетил премьеру мюзикла «Любовь без памяти», он был один, без супруги, не улыбался и держался сдержанно.

Представитель Константина Ивлева сообщила NEWS.ru, что ни он, ни его жена не комментируют развод и его причины. Похоже, пара выбрала «тихое», «цивилизованное» расставание без скандалов СМИ, в отличие от Полины Дибровой и ее любовника Романа Товстика.

Как Ивлев познакомился со второй женой

Ивлев рассказывал, что познакомился с женой Валерией, которая моложе его на 19 лет, на Даниловском рынке. Ему понравилась девушка, которая пробовала черешню. Ивлев сделал предложение Валерии в эфире телеканала «Пятница». Бракосочетание прошло с размахом, его показали также на телеканала «Пятнице» в программе «Четыре свадьбы».

Влюбленные расписалась в Москве, отпраздновали торжество в Тамани Краснодарского края на родине Леры, обвенчались и улетели в медовой месяц на Мальдивы. Ивлев публично в интервью всегда восторгался молодостью и красотой жены, говорил о своих нежных чувствах к ней, отрицал, что разница в возрасте им мешает. Шеф-повар с гордостью признавался, что освободил молодую супругу от необходимости работать, бытовых домашних обязанностей, он сам готовил, не позволяя супруге стоять у плиты.

Валерия Ивлева Фото: Социальные сети

В первые годы брака Константин похудел на 22 килограмма, как он говорил, не без помощи жены, которая мотивировала его на правильный образ жизни. В апреле 2022 года Валерия родила дочь Нику, которую Ивлев называл «своей малышкой». Телеведущий утверждал, что на одном ребенке они с женой не остановятся.

В это время бывшая жена Ивлева Мария нелестно отзывалась как о самом шеф-поваре, так и о Валерии. В июле этого года она сообщила у себя в блоге, что ее экс-муж должен по алиментам их детям 19,5 млн рублей. Мария требует изменить условия, она подала иск в суд, следующее заседание состоится 28 октября.

Причины развода Ивлева со второй женой

Психолог Оксана Митрофанова назвала NEWS.ru три причины развода пары. «Первая — это кризис отношений, который происходит после трех лет брака и который пара не смогла преодолеть. Второе — Валерия на 19 лет младше мужа, у нее период вдохновения, взлета, а у мужа совсем другой период, ему хочется спокойствия. Третье — Ивлев брал в жены молодую студентку, которая мечтала стать известной журналистикой, инфлюенсером, блогером. Задачи супруги были выполнены, и они могут уже реализовываться без ее супруга», — сказала Митрофанова.

Психолог отметила, что разводы часто происходят именно осенью и весной, когда проявляются старые проблемы и назревшие конфликты в отношениях.

Клара Кузденбаева Фото: Личный архив Клары Кузденбаевой

Нумеролог Клара Кузденбаева уверена, что причины разрыва — в сложном характере Валерии. По ее словам, супруги были слишком разными: Ивлев — харизматичный, всеобщий любимец, душевный, не жадный, Куденкова — амбициозная, категоричная и с перепадами настроения.

«Конфликтная ситуация у них длится уже 2,5 года. У Валерии очень тяжелый период в жизни, дисперсия, ей стоит обратить внимание на здоровье. Константин был для нее донором, давал ей энергию, если бы они преодолели кризис, то, возможно, были бы вместе и дальше, но терпение Константина лопнуло», — сказала нумеролог.

По словам Кузденбаевой, Ивлева в следующий год после дня рождения (12 января 2026-го. — NEWS.ru) ждет удача, новые проекты, он может стать дедушкой. Как добавила нумеролог, у Валерии же ситуация складывается хуже — энергетический спад у нее продлится еще пять лет.

По слухам, он ушел от жены к более молодой любовнице, последние два года изменял Валерии, а она терпела. Пока что дело о бракоразводном процессе не зарегистрировано на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

