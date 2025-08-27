«Дима знал сразу»: новые детали о разводе Дибровых. При чем тут свингеры

Жена бизнесмена Романа Товстика Елена призналась в программе «Малахов», что она начала давно догадываться об отношениях мужа на стороне. По ее словам, у нее появились подозрения еще весной. В свою очередь избранница миллиардера Полина Диброва сделала заявление, что не обманывала мужа, телеведущего Дмитрия Диброва. Как она ответила в соцсетях, он знал о ее отношениях с Товстиком. Почему Дибров сразу не развелся с женой и при чем тут его увлечение свингерством — в материале NEWS.ru.

Что рассказала жена Товстика

26 августа на ТВ показали выпуск программы «Малахов» «Елена Товстик и Дмитрий Дибров: заложники скандала». Жена возлюбленного Полины Дибровой дала большое интервью телеведущему и подробно рассказала о скандале в их семье. По словам Товстик, когда она отпустила сына в детский лагерь на Алтай, Роман полетел с ним. Как добавила Елена, супруг вернулся домой вместе с Полиной, которая не поздоровалась с ней при встрече. Сын подтвердил, что на Алтае отец все время находился рядом с Дибровой.

«Сначала говорил мне — хочу развестись, хочу пожить отдельно… Я его прижала… В итоге признался, что это Полина, что она его любит, что она уже восемь лет любит. Что у них отношения достаточно давно…» — рассказала Малахову Елена.

По словам Товстик, она любит мужа и готова простить его и принять обратно в семью, но Роман находится под сильным влиянием Полины. Диброва тоже перестала молчать об отношениях с миллиардером и ответила на вопросы о личной жизни. Она заявила, что ее супруг знал об измене, она сама поставила его в известность, была с ним честна.

«Он знал сразу, когда мы только начали сближаться. Никакого обмана в его сторону не было и быть не может», — сказала Диброва.

Почему Дибров не разводился с женой

Дибров мог узнать об измене жены не в августе 2025-го, когда об этом начали писать СМИ, а гораздо раньше. По словам близких друзей телеведущего, ему было неприятно, что эта информация начала широко обсуждаться в медийном поле. Психолог Оксана Митрофанова предположила в разговоре с NEWS.ru, что Дибров не стал инициировать развод, когда узнал об измене, потому что пытался сохранить семью.

«Часто бывает так, что партнер, узнавший об измене, пытается сохранить семью. Измена может случаться по каким-то обстоятельствам, которые можно скорректировать, и было такое, что и даже после череды измен семья сохранялась, потому что произошедшее было следствием кризиса», — пояснила Митрофанова.

Она считает, что Дибров сделал все, чтобы не выносить сор из избы, так как это касается не только его и его личного имиджа, но и детей. По мнению специалиста, именно поэтому телеведущий до сих пор не дает комментариев и продолжает хранить молчание, в отличие от Полины.

Можно предположить, что это была не первая измена в семье Дибровых. По словам телеведущего, он поклонник свингерского движения. Для этой категории людей, которые обмениваются партнерами на закрытых вечеринках, не существует понятия неверности, у них другое отношение к сексуальным контактам супругов.

Митрофанова отметила, что измены могут возникать после многих лет в браке: в отношениях иногда начинаются кризисы, большая разница в возрасте и известность одного из партнеров тоже негативно сказываются на союзе.

