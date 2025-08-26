Жена Диброва опровергла слухи об измене супругу Полина Диброва заявила, что завела новые отношения не в тайне от мужа

Полина Диброва, супруга российского телеведущего Дмитрия Диброва, рассказала, что она не обманывала мужа, начиная отношения с предпринимателем Романом Товстиком. Об этом она написала в своем Telegram-канале. Такое заявление было сделано на фоне обвинений в измене.

Отвечаю на самые острые вопросы. И на этом завершу этот цикл и буду отдыхать. «Дима узнал об отношениях, когда они уже начались?» — нет, он знал сразу, когда мы только начали сближаться. Никакого обмана в его сторону не было и быть не может, — прокомментировала Диброва.

Она также поделилась, что их роман с бизнесменом начался только после того, как он сообщил своей супруге Елене о намерении развестись.

Ранее Роман Товстик инициировал бракоразводный процесс, который привел к судебному разбирательству. 26 августа состоялся суд между предпринимателем и его супругой Еленой. Судебное заседание дало возможность супругам заключить мировое соглашение в течение месяца, определив, с кем останутся дети.

До этого сообщалось, что Дмитрий Дибров занялся новым музыкальным проектом с сестрами-близнецами Катей и Волгой Король. Артистки отметили его профессионализм и тактичность.