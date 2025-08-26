Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 12:35

Адвокат объяснила поданное «за спиной» Товстик заявление на развод

SHOT: заявление о разводе стало для Елены Товстик сюрпризом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бизнесмен Роман Товстик инициировал бракоразводный процесс без предупреждения супруги, с которой воспитывает шестерых детей, чтобы спокойно жить с Полиной Дибровой, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на адвоката его супруги Елены Товстик. Представитель самого Романа заявил, что Товстик уже живет с другой женщиной и говорить о восстановлении семьи несерьезно.

Канал пишет, что 26 августа состоялся суд между Товстиками. Им дали один месяц на заключение мирового соглашения. Также сторонам необходимо решить, с кем останутся дети.

Ранее сама Полина Диброва прокомментировала слухи о дружбе с женой своего возлюбленного Романа Товстика Еленой. Она подтвердила, что раньше общалась с семьей Товстик, но подчеркнула, что контакты прекратились еще в 2017 году, задолго до нынешних событий. При этом Полина является крестной матерью для одного из детей Товстиков.

Тем временем телеведущая Лера Кудрявцева назвала развод Дибровых после 16 лет брака «спектаклем чистой воды». Она считает неважным, кто с кем спит, кто куда ушел.

