Диброва ответила на вопросы о жене возлюбленного Романа Товстика Полина Диброва заявила, что не общается с Еленой Товстик уже восемь лет

Модель Полина Диброва прокомментировала слухи о дружбе с женой своего возлюбленного Романа Товстика — Еленой. В своем Telegram-канале она подтвердила, что раньше общалась с семьей Товстиков, но подчеркнула, что контакты прекратились еще в 2017 году, задолго до нынешних событий.

Да, мы дружили семьями. Познакомились в 2012 году. Сдружились на теме детей. Но с 2017 года общалась я только с крестником, которому сейчас 12 лет. Елена никогда не была резидентом моего женского клуба. Он создан в ноябре 2017 года, скоро ему исполнится 8 лет. Наши отношения были прерваны к тому времени, — отметила Диброва.

Ранее юрист Екатерина Гордон рассказала о приобретении Товстиком подмосковного особняка стоимостью 141 млн рублей для супруги телеведущего Дмитрия Диброва. Согласно предоставленной информации, сделка по покупке недвижимости была заключена еще в марте текущего года и объект предназначен для совместного проживания.

До этого Гордон сообщала, что Товстик ограничил общение бывшей жены Елены с детьми и перевез их к любовнице. Она опровергла слухи о выплате миллиарда рублей и заявила, что детей настраивают против матери. Гордон назвала это шантажом и уточнила, что Елена намерена бороться за детей. Развод пары еще не завершен.