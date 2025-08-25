Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 14:59

Диброва ответила на вопросы о жене возлюбленного Романа Товстика

Полина Диброва заявила, что не общается с Еленой Товстик уже восемь лет

Полина Диброва Полина Диброва Фото: t.me/dibrovapolina

Модель Полина Диброва прокомментировала слухи о дружбе с женой своего возлюбленного Романа Товстика — Еленой. В своем Telegram-канале она подтвердила, что раньше общалась с семьей Товстиков, но подчеркнула, что контакты прекратились еще в 2017 году, задолго до нынешних событий.

Да, мы дружили семьями. Познакомились в 2012 году. Сдружились на теме детей. Но с 2017 года общалась я только с крестником, которому сейчас 12 лет. Елена никогда не была резидентом моего женского клуба. Он создан в ноябре 2017 года, скоро ему исполнится 8 лет. Наши отношения были прерваны к тому времени, — отметила Диброва.

Ранее юрист Екатерина Гордон рассказала о приобретении Товстиком подмосковного особняка стоимостью 141 млн рублей для супруги телеведущего Дмитрия Диброва. Согласно предоставленной информации, сделка по покупке недвижимости была заключена еще в марте текущего года и объект предназначен для совместного проживания.

До этого Гордон сообщала, что Товстик ограничил общение бывшей жены Елены с детьми и перевез их к любовнице. Она опровергла слухи о выплате миллиарда рублей и заявила, что детей настраивают против матери. Гордон назвала это шантажом и уточнила, что Елена намерена бороться за детей. Развод пары еще не завершен.

Полина Диброва
модели
любовницы
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не согласуются с нормами морали»: в СФ осудили слова Зеленского о Крыме
Украина показала новую ракету с дальностью поражения до 1000 км
Астрономы опасаются угрозы за краем солнечного диска
Сенатор объяснил, как Трамп совмещает продажу ракет и стремление к миру
Краснов подал заявку на вакансию главы Верховного суда
Киркорову предложили уехать из России
Юрист рассказала, как избежать ловушек банков при подписании договора
Сын Кадырова получил еще одну медаль
В Госдуме раскрыли, зачем Украина запускает фейки о преступлениях ВС РФ
Задержан четвертый фигурант по делу об убийстве футболиста Ерошевича
Культуролог прокомментировала новый закон о прокате фильмов
Диброва ответила на вопросы о жене возлюбленного Романа Товстика
В Сети появился снимок с танкера «Онемен», где прогремел взрыв
Знаменитый экс-теннисист объяснил ранний вылет Медведева с US Open
Военэксперт ответил, какие объекты Украины должны стать военными целями РФ
Альпинист дал советы, как не нарваться на неопытного горного гида
Политолог спрогнозировал реакцию Венгрии на хамство Зеленского
Россиянам рассказали о последствиях сильной вспышки на Солнце
Новый беспилотник «Квазимачта» получил бесконечное время полета
После непогоды улицы Санкт-Петербурга превратились в Венецию
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.