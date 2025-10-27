Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 09:28

В США раскрыли, как далеко Трамп готов зайти ради мира с Россией

AT: Трамп готов оставить Украину без современного оружия ради мира с Россией

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп склоняется к отказу от поставок современного оружия Украине, заявил аналитик Джером Корси в статье для American Thinker. По его мнению, американский лидер считает, что отказ от передачи Киеву ракет Tomahawk может стать шагом к заключению мирного соглашения с Россией.

Обозреватель утверждает, что Трамп колеблется между двумя стратегиями: курсом на эскалацию, которого придерживается его советник генерал Кит Келлог, и подходом к деэскалации, предложенным спецпредставителем Стивом Уиткоффом.

Трамп должен осознать, что единственный способ остановить этот конфликт — это предложенное Уиткоффом решение о передаче Донбасса [президенту РФ Владимиру] Путину, — отметил Корси.

По словам аналитика, Трамп выбирает более мирную стратегию, несмотря на давление части его администрации, настаивающей на продолжении военной поддержки Киева. По их мнению, Белый дом пытается навязать Украине и НАТО «реальность победы России» без перехода конфликта в ядерную фазу.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны превратили трек российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине в информационный балаган. По ее словам, сейчас Россия сталкивается с колоссально циничными фейками.

В США раскрыли, как далеко Трамп готов зайти ради мира с Россией
