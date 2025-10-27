Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 08:27

Массовое ДТП вынудило ГАИ пойти на беспрецедентные меры

Из-за массового ДТП под Иркутском была перекрыта федеральная трасса «Сибирь»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием фур и легковых автомобилей привело к полному перекрытию федеральной трассы Р255 «Сибирь» в Иркутской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. Авария произошла утром 27 октября на 1325-м километре автодороги в Нижнеудинском районе.

Согласно официальным данным, после столкновения транспортные средства загорелись. Для автомобилистов организован временный объездной маршрут через поселок Камышет. В данный момент также уточняются сведения о возможных пострадавших в результате дорожного происшествия.

Ранее в Петропавловске-Камчатском произошло смертельное ДТП с участием автокрана и легкового автомобиля, в результате которого погибли два человека. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, еще одна пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение.

До этого в Амурской области произошло ДТП с участием междугороднего автобуса Yutong и грузового автомобиля-рефрижератора Hino 500. В аварии пострадали четыре человека — оба водителя и два пассажира автобуса. Прокуратура области уточнила, что в салоне транспортного средства находились 26 пассажиров, включая одного ребенка.

ДТП
происшествия
столкновения
Сибирь
Иркутская область
