10 ноября 2025 в 10:39

В Словакии выросло число пострадавших при столкновении поездов

Число пострадавших при столкновении поездов в Словакии достигло 79 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Число пострадавших при столкновении поездов в Словакии достигло 79 человек, сообщает агентство TASR. Три пассажира поступили в больницу с тяжелыми ранениями.

На место происшествия выехали 15 машин скорой помощи, 79 пациентов были доставлены в больницы, — говорится в сообщении.

Столкновение двух поездов произошло в окрестностях Братиславы. ЧП потребовало экстренного реагирования всех спасательных служб. По словам главы местных железных дорог Ивана Беднарика, один из попавших в аварию поездов в Словакии мог проехать на красный свет семафора. Он отметил, что состав отъехал от станции там, где не должен был находиться. Также сообщалось, что пострадали 30 человек.

До этого не менее 11 человек погибли, 20 пострадали при столкновении поездов в Индии. Отмечается, что пассажирский состав проехал на красный свет и на скорости 60–70 км/ч врезался в грузовой поезд. После аварии начато расследование.

3 ноября на северо-востоке Чехии десятки поездов остановились из-за кражи кабелей систем железнодорожной инфраструктуры. Частичное восстановление работы магистрали произошло лишь спустя несколько часов.

Словакия
поезда
столкновения
пострадавшие
