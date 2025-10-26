Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 09:02

Автобус и грузовик-рефрижератор столкнулись на полной скорости

В ДТП с автобусом и грузовиком-рефрижератором в Приамурье пострадали четверо

Фото: t.me/gibdd28

В Амурской области произошло ДТП с участием автобуса Yutong и грузовика-рефрижератора Hino 500, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале. По данным ведомства, в аварии пострадали четыре человека — оба водителя и два пассажира маршрутки.

Произошло столкновение автобуса Yutong и грузового автомобиля-рифрежиратора. В автоаварии «имеются пострадавшие». <…> Предварительно, в автоаварии четыре человека получили травмы, — говорится в сообщениях ГАИ.

По информации областной прокуратуры, всего в автобусе находилось 26 человек, в том числе один ребенок. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. Прокуратура организовала проверку.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и четверо детей пострадали при столкновении Kia Rio и Lada Priora в Белореченском районе Краснодарского края. По предварительной информации, мужчина за рулем Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Kia Rio. Оба водителя и пассажир российского автомобиля погибли. Дети госпитализированы.

