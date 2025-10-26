Автобус и грузовик-рефрижератор столкнулись на полной скорости В ДТП с автобусом и грузовиком-рефрижератором в Приамурье пострадали четверо

В Амурской области произошло ДТП с участием автобуса Yutong и грузовика-рефрижератора Hino 500, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале. По данным ведомства, в аварии пострадали четыре человека — оба водителя и два пассажира маршрутки.

Произошло столкновение автобуса Yutong и грузового автомобиля-рифрежиратора. В автоаварии «имеются пострадавшие». <…> Предварительно, в автоаварии четыре человека получили травмы, — говорится в сообщениях ГАИ.

По информации областной прокуратуры, всего в автобусе находилось 26 человек, в том числе один ребенок. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. Прокуратура организовала проверку.

