07 октября 2025 в 19:19

В Италии задержали опасного мафиози

В Италии арестовали 39-летнего мафиози Джезуальдо из списка опасных преступников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Итальянские карабинеры задержали 39-летнего члена мафиозной группировки Леонардо Джезуальдо, говорится на сайте местных правоохранительных органов. Он был внесен в перечень самых опасных беглецов.

Карабинеры <…> ворвались в здание на окраине Фоджи, удивив там беглеца Леонардо Джезуальдо, 39-летнего видного представителя «общества Фоджи», разыскиваемого с 2020 года и уже приговоренного в первой степени к 12 годам за «мафиозную ассоциацию», — говорится в сообщении.

Мафиози сдался, не оказав сопротивления. При аресте у Джезуальдо обнаружили оружие со стертым серийным номером.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания жителя Подольска, обвиняемого в призывах к ударам ВСУ по гражданской инфраструктуре Москвы и предприятиям ОПК России. На кадрах оперативники ведут подозреваемого к микроавтобусу, а затем показан его телефон, с которого он отправлял сообщения.

До этого в Москве был задержан 35-летний поклонник певицы Дарьи Шихановой (Доры), который проник в ее дом в костюме Человека-паука. Мужчина поднялся на крышу и спустился к окну квартиры.

Италия
задержания
мафиози
преступники
