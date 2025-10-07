В Италии задержали опасного мафиози В Италии арестовали 39-летнего мафиози Джезуальдо из списка опасных преступников

Итальянские карабинеры задержали 39-летнего члена мафиозной группировки Леонардо Джезуальдо, говорится на сайте местных правоохранительных органов. Он был внесен в перечень самых опасных беглецов.

Карабинеры <…> ворвались в здание на окраине Фоджи, удивив там беглеца Леонардо Джезуальдо, 39-летнего видного представителя «общества Фоджи», разыскиваемого с 2020 года и уже приговоренного в первой степени к 12 годам за «мафиозную ассоциацию», — говорится в сообщении.

Мафиози сдался, не оказав сопротивления. При аресте у Джезуальдо обнаружили оружие со стертым серийным номером.

