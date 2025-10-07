Бывшему замдиректора порохового завода вынесли приговор Бывший топ-менеджер порохового завода в Перми получил семь лет за мошенничество

Суд приговорил бывшего заместителя директора Пермского порохового завода Сергея Холоимова к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде. На него также наложили штраф в 700 тыс. руб.

Он [Сергей Холоимов] признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), и одного преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денег), — информировали в суде.

В деле было еще два фигуранта: Константин и Руслан Кондратьевы, уточнили в РБК. Один получил девять лет лишения свободы и штраф в один миллион рублей, второй — восемь лет лишения свободы и штраф 800 тыс. рублей. Дело рассматривали в закрытом режиме.

Оно было связано с хищением денег, выделенных на модернизацию Пермского порохового завода и АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов». По версии следствия, Холоимов с сообщниками присвоили средства от государства, которые должны были потратить на увеличение продукции для российской армии.

Ранее суд приговорил бывшего директора Авиаприборного ремонтного завода Сослана Урумова к шести годам колонии. Его признали виновным в хищении госсредств при ремонте техники по гособоронзаказу. Урумов обманул представителей Минобороны и присвоил 1,5 млн рублей.