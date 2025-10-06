Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 15:01

В США вскрыли схему Украины с многомиллионными переплатами за оружие

NYT: Украина переплатила $129 млн на закупках оружия у невыгодных подрядчиков

Украина переплатила не менее $129 млн за период с начала 2024 года по март 2025 года, заключая контракты на поставки вооружения не с наиболее выгодными предложениями, сообщает New York Times со ссылкой на данные правительственных аудиторов. Один из собеседников отметил, что Киев предпочитает дорогие контракты «по непонятным причинам и без каких-либо обоснований».

Десятки контрактов на поставку артиллерийских снарядов, беспилотников и другого вооружения не были присуждены подрядчику, предложившему самую низкую цену. Разница между минимальными ценами и фактически заключенными госзакупками контрактами составила не менее $129 млн, — сказано в материале.

При этом, как указывает газета, проверки выявили случаи заключения контрактов с компаниями без должной проверки их производственных мощностей. Также были выявлены сделки, которые привели к несвоевременным или неполным поставкам, а также случаи, когда предоплата была произведена, но компании вовсе не поставили оружие.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что сбои в системе спутниковой связи Starlink продемонстрировали критическую зависимость Украины от западных технологий. Он отметил, что такие инциденты ослабляют автономность вооруженных сил и создают риски внешнего давления.

