В Екатеринбурге загорелся турбинный завод В Екатеринбурге произошел пожар на Уральском турбинном заводе

В Екатеринбурге произошел пожар, предположительно, на Уральском турбинном заводе, передает Telegram-канал «112». На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС и начали тушение огня.

По данным канала, детали о пострадавших выясняются. Экстренные службы держат ситуацию под контролем.

Ранее в центре Москвы произошел пожар в одноэтажном здании XIX века, являющемся объектом культурного наследия. До прибытия спасателей пять человек самостоятельно эвакуировались. Пожарные локализовали огонь на чердаке и ведут работы по полной ликвидации возгорания.

До этого на Волгоградском проспекте в Москве загорелось трехэтажное здание. По предварительным данным, пострадавших нет. Огонь охватил склад с электромобилями и аккумуляторными батареями. Возгорание произошло в здании особой экономической зоны «Технополис Москва», площадь пожара составляет около 300 квадратных метров.

Также в поселке Большое Мурашкино Нижегородской области произошел пожар в административном здании, охватившем 700 кв. м. Огонь начался в магазине Fix Price и распространился на крышу, обрушив перекрытия между этажами. Пострадавших нет, но инцидент затронул объект культурного наследия.