Украинцы демонтировали мемориальную доску советскому режиссеру

Власти Львова демонтировали мемориальную доску кинорежиссеру Ларисе Шепитько из-за упоминания на ней ряда наград, сообщил первый заместитель главы городского совета Андрей Москаленко в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, доска была снята со здания школы, где училась режиссер, поскольку указанные на ней «советские звания не соответствуют современному видению».

В этой школе с 1945 по 1954 годы училась лауреат Государственной премии СССР кинорежиссер Лариса Шепитько, — говорилось на демонтированной табличке.

Чиновник пояснил, что вместо старой доски установят новую, где сделают акцент на вкладе Шепитько в развитие украинского кинематографа.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снос надгробий с могил советских воинов в Эстонии является актом кощунственного надругательства над памятью павших. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство осуждает продолжающийся в европейской стране «государственный вандализм» и напоминает об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений.