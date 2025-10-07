Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
07 октября 2025 в 19:30

Украинцы демонтировали мемориальную доску советскому режиссеру

Власти Львова демонтировали доску режиссеру Шепитько из-за советских званий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Львова демонтировали мемориальную доску кинорежиссеру Ларисе Шепитько из-за упоминания на ней ряда наград, сообщил первый заместитель главы городского совета Андрей Москаленко в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, доска была снята со здания школы, где училась режиссер, поскольку указанные на ней «советские звания не соответствуют современному видению».

В этой школе с 1945 по 1954 годы училась лауреат Государственной премии СССР кинорежиссер Лариса Шепитько, — говорилось на демонтированной табличке.

Чиновник пояснил, что вместо старой доски установят новую, где сделают акцент на вкладе Шепитько в развитие украинского кинематографа.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снос надгробий с могил советских воинов в Эстонии является актом кощунственного надругательства над памятью павших. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство осуждает продолжающийся в европейской стране «государственный вандализм» и напоминает об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений.

режиссеры
Украина
Львов
СССР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работник получил 330 зарплат за раз и исчез с деньгами
Безруков сделал неожиданное заявление о смерти Есенина
«Стыдно смотреть на страну!» Азаров об Украине, националистах и агентах КГБ
«Русская община» с ножами и выселение семьи из квартиры: главные ЧП дня
Лучший шеф-повар юга России умер в 37 лет
Умершего рокера не могут похоронить больше недели
Украинец рассказал, что военкоматы забирают туберкулезников и наркоманов
В цирке акробат без страховки разбился на глазах у детей
Братался с русскими, а стал русофобом: почему Стубб нам больше не друг
Психически нездоровый подросток обезглавил отчима
Раскрыты детали пожара на территории Уральского турбинного завода
Поведение Трампа насторожило администрацию Белого дома
Стало известно, кто застрелил главу района Новосибирска во время охоты
СК заинтересовался чиновником из Чувашии, оставившим людей без жилья
Полиция ищет сбежавших педофилов в российском регионе
Мифы и правда о пластиковых окнах: что важно знать перед покупкой
Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Опубликованы кадры мощного пожара на турбинном заводе в Екатеринбурге
Россиянка задушила месячную дочь из-за плача и сбежала
Водителей предупредили о тюремном сроке за пренебрежение одним действием
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.