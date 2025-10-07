Россиянину грозит тюрьма за слив эротических снимков экс-возлюбленной

Житель Уфы предстанет перед судом после того, как отправил интимные фотографии своей бывшей девушки их общей знакомой, сообщили в СУ СК России по Башкортостану. Сделал он это в порыве ненависти из-за расставания.

Находящийся в состоянии опьянения обвиняемый отправил ее подруге видеоизображения интимного характера с ее участием, тем самым нарушив ее право на неприкосновенность частной жизни, — сказано в сообщении.

Против него было заведено уголовное дело по соответствующей статье. Максимальная санкция по ней предусматривает до двух лет лишения свободы.

До этого профессиональный фотограф обратился в суд с иском к своей бывшей девушке, которая после расставания разместила в соцсетях сделанные им снимки и видео. Мужчина зафиксировал у нотариуса 96 случаев нарушения своих авторских прав. Суд принял решение взыскать с ответчицы компенсацию.

Ранее частного детектива из Уфы оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную слежку. Мужчина установил GPS-трекер на автомобиль местного жителя и собирал информацию о его личной и семейной жизни.