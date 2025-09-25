Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 13:43

Частный детектив попался на слежке за машиной россиянина через GPS

Частного детектива в Уфе оштрафовали за слежку с GPS-трекером

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частного детектива из Уфы оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную слежку, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Мужчина установил GPS-трекер на автомобиль местного жителя и собирал информацию о его личной и семейной жизни.

Устройство позволило ему отслеживать передвижения уфимца без его согласия. Материалы дела указали, что собранные сведения детектив передавал третьим лицам. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По решению суда устройство было изъято и уничтожено.

В Татарстане будут судить местного жителя за преследование бывшей возлюбленной. Он шантажировал ее интимными фото в обмен на секс. Мужчина проник в квартиру, установил под диван скрытую камеру. Он также взломал почту и соцсети, выставил интим-снимок на аватарку, угрожал испортить паспорт перед вылетом. Сталкер прокалывал колеса, грозился подбросить наркотики. Возбуждено пять уголовных дел.

В Санкт-Петербурге до этого молодой человек пришел на работу к бывшей девушке спустя три месяца после расставания и избил ее. У нее диагностировали ушибы и гематому. Пострадавшая рассказала, что экс-бойфренд раньше лежал в психиатрической лечебнице, после расставания постоянно угрожал ей и ее семье.

