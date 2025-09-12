Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 11:47

Сталкер шпионил за экс-пассией и грозился слить ее интимные фотографии

В Татарстане мужчину будут судить за сталкинг и шантаж бывшей возлюбленной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Татарстане будут судить мужчину, который преследовал бывшую возлюбленную, пишет Telegram-канал Baza. Он проник в ее квартиру, установил скрытую камеру и шантажировал публикацией интимных фотографий. В обмен на молчание сталкер требовал интимную близость.

Пара состояла в отношениях с осени 2023 года, но после расставания мужчина начал терроризировать девушку. В феврале 2025 года он подстерег ее у дома и пригрозил выложить интимные снимки в Сеть, если она откажет ему в сексе. Пострадавшая не пошла на условия и обратилась в полицию. Преследователь снова встретил ее у подъезда, плюнул в лицо и навал женщиной легкого поведения.

Когда женщина уехала в отпуск, мужчина обманом вынудил ее дочь оставить ключи в почтовом ящике. Преследователь проник в жилище и установил под диван камеру. Вернувшаяся с отдыха жертва не знала, что за ней ведется слежка, и снова обратилась в полицию.

Параллельно он взломал ее почту и соцсети и выставил интимную фотографию на аватарку. Мужчина пытался сорвать отпуск экс-пассии, угрожал испортить паспорт в аэропорту, прокалывал колеса, грозился подбросить наркотики и размещал ее номер на сайтах с предложениями об интим-услугах. К этому добавилось и применение физического насилия. В отношении злоумышленника возбуждено пять уголовных дел.

Ранее психотерапевт Мария Зубащенко рассказала, что сталкер прибегает к манипуляциям и угрозам, стремясь полностью подчинить себе жертву. По ее словам, важно прервать любое общение с ним и поделиться происходящим с близкими. При угрозах или физическом преследовании необходимо сразу обращаться в полицию. По ее словам, жизнь жертвы превращается в кошмар. В результате даже развиваются психосоматические и физические симптомы.

