07 октября 2025 в 17:52

Киеву объяснили, почему ему не стоит ждать американских Tomahawk

Пуск ракеты Tomahawk Пуск ракеты Tomahawk Фото: U.S. Navy/Global Look Press

Перспектива передачи американских крылатых ракет Tomahawk Украине выглядит маловероятной с технической точки зрения, написал в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев. По его мнению, Киев не располагает необходимыми носителями для применения этого высокоточного оружия.

Как отметил обозреватель, запуск ракет возможен с надводных кораблей, подводных лодок или специализированных наземных установок, которых нет в арсенале ВСУ. Даже авиационный вариант пуска требует наличия тяжелых самолетов, которые также отсутствуют у украинской стороны.

Единственной реальной возможностью могло бы стать развертывание мобильных наземных комплексов Typhon, однако Соединенные Штаты располагают крайне ограниченным количеством таких систем. Из трех существующих установок две размещены в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая, а третья дислоцирована в Германии.

Установки для пуска Tomahawk слишком дорогие и малочисленные, чтобы передавать их украинцам. Вывод установок с Филиппин будет рассмотрен как слабость [президента США Дональда] Трампа, который прогнулся под [председателя КНР] Си Цзиньпина, — написал Юнашев.

Ранее Трамп, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. По его словам, он не хочет видеть эскалации конфликта на Украине.

