Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 16:21

Индонезиец отдал жену любовнику взамен на корову и $400

Фото: Global Look Press

В Индонезии мужчина официально «передал» свою жену ее любовнику, передает World of Buzz. В качестве компенсации он получил от соперника корову и денежное вознаграждение в размере $400 (33,2 тыс. рублей).

В Индонезии существует древний ритуал под названием Mowea Sarapu, который помогает парам уладить разногласия, возникшие из-за измены. Этот обряд, символизирующий «сдать и отпустить», проводится только с обоюдного согласия партнеров и направлен на мирное урегулирование семейных конфликтов.

В церемонии принимают участие представители обеих семей, местные старейшины и религиозные лидеры. Все они садятся за общий стол, просят прощения, обмениваются символическими дарами и официально завершают конфликт.

По словам местных старейшин, такой метод помог избежать насилия и унижения для обеих семей. Они подчеркнули, что даже при измене конфликт можно разрешить с честью и уважением к традициям.

Ранее в китайском городе Чанша женщина публично обвинила своего мужа в измене, разместив баннеры на территории жилого комплекса. На них были указаны подробности пятилетних тайных отношений между мужем и ее подругой, а также личную информацию любовницы.

Индонезия
супруги
любовники
традиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новороссийский «Черноморец» столкнулся с острым финансовым кризисом
Российские гимнастки поделились эмоциями после победы в Играх стран СНГ
В России резко упал спрос на новые «Москвичи»
Хирург предупредил, чем опасна постоянная ходьба на высоких каблуках
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Нутрициолог раскрыл эффективное средство для снижения веса
Синоптик объяснил, почему эта зима будет холоднее прошлой
«Запад должен бояться РФ»: чем ответит Москва на поставки ВСУ «Томагавков»
В ГД высказались о запрете курьерам-мусульманам возить свинину и алкоголь
Москвичам рассказали, чего ждать от предстоящей зимы
Съели волки или убили браконьеры? Что случилось с семьей Усольцевых в тайге
В Кремле раскрыли, какие лидеры стран СНГ поздравили Путина
Флагманские Xiaomi 15T вышли в продажу на российский рынок
«В гости пришла подруга»: дочь Сухова о появлении у него двух женщин
Блогерш Митрошина объявила себя банкротом
«Жаркая дискуссия»: экс-нардеп об истинном смысле заявлений Меркель
Бестемьянова ответила, сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень
Дочь «многоженца» Сухова поблагодарила главу СК Бастрыкина за поддержку
«Создал культ себя»: дочь «многоженца» Сухова назвала его семью сектой
В администрации Путина сообщили о расширении экосистемы «Открытого диалога»
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.