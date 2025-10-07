Индонезиец отдал жену любовнику взамен на корову и $400

В Индонезии мужчина официально «передал» свою жену ее любовнику, передает World of Buzz. В качестве компенсации он получил от соперника корову и денежное вознаграждение в размере $400 (33,2 тыс. рублей).

В Индонезии существует древний ритуал под названием Mowea Sarapu, который помогает парам уладить разногласия, возникшие из-за измены. Этот обряд, символизирующий «сдать и отпустить», проводится только с обоюдного согласия партнеров и направлен на мирное урегулирование семейных конфликтов.

В церемонии принимают участие представители обеих семей, местные старейшины и религиозные лидеры. Все они садятся за общий стол, просят прощения, обмениваются символическими дарами и официально завершают конфликт.

По словам местных старейшин, такой метод помог избежать насилия и унижения для обеих семей. Они подчеркнули, что даже при измене конфликт можно разрешить с честью и уважением к традициям.

Ранее в китайском городе Чанша женщина публично обвинила своего мужа в измене, разместив баннеры на территории жилого комплекса. На них были указаны подробности пятилетних тайных отношений между мужем и ее подругой, а также личную информацию любовницы.