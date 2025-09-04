Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 12:04

Жена вывесила баннеры об измене мужа

Китаянка вывесила баннеры и заявила об измене мужа с подругой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница китайского города Чанша публично обвинила мужа в измене с ее лучшей подругой, разместив соответствующие баннеры на территории жилого комплекса, сообщает South China Morning Post. Женщина использовала несколько форматов для своего заявления — баннеры были вывешены на заборе, а также размещены на автомобиле, припаркованном во дворе.

На графических изображениях содержались подробности пятилетних тайных отношений между ее мужем и подругой. В тексте указывалось, что встречи любовников происходили в отеле в рабочее время. Женщина раскрыла фамилию любовницы, а также место ее работы.

Адвокат Чжао Ляншань из юридической фирмы Shaanxi Hengda пояснил, что такие действия могут повлечь негативные последствия для самой женщины, устроившей такую акцию. Суд может расценить публичное разглашение личной информации как нарушение права на неприкосновенность частной жизни.

Ранее жительница Китая узнала об изменах мужа после получения уведомления о неудачной попытке оплаты контрацептивов в аптеке. В системе заведения произошел технический сбой. Мужчина пытался приобрести средства контрацепции. Сотрудники аптеки, столкнувшись с проблемой оплаты, позвонили по номеру телефона, привязанному к дисконтной карте. Этот звонок и позволил жене узнать о неверности супруга. Мужчина теперь требует компенсации за нарушение права на приватность. Он утверждает, что из-за произошедшего две семьи оказались на грани распада.

Китай
баннеры
измены
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за «виртуального» пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья
Еще одна страна снизила потолок цен на российскую нефть
Путин запустил сразу восемь объектов инфраструктуры Дальнего Востока
В ФСБ рассказали о приговоре 15 участникам ростовской ОПГ
Преподаватель оценил призывы не становиться отличником
Сгоревший кинотеатр в Петербурге выставили на продажу
Боец рассказал о чудесном спасении после подрыва на мине
Водителям объяснили, можно ли доверять круиз-контролю и другой электронике
Хитрый старый педофил на Камчатке не смог оспорить свой срок
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.