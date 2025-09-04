Жена вывесила баннеры об измене мужа Китаянка вывесила баннеры и заявила об измене мужа с подругой

Жительница китайского города Чанша публично обвинила мужа в измене с ее лучшей подругой, разместив соответствующие баннеры на территории жилого комплекса, сообщает South China Morning Post. Женщина использовала несколько форматов для своего заявления — баннеры были вывешены на заборе, а также размещены на автомобиле, припаркованном во дворе.

На графических изображениях содержались подробности пятилетних тайных отношений между ее мужем и подругой. В тексте указывалось, что встречи любовников происходили в отеле в рабочее время. Женщина раскрыла фамилию любовницы, а также место ее работы.

Адвокат Чжао Ляншань из юридической фирмы Shaanxi Hengda пояснил, что такие действия могут повлечь негативные последствия для самой женщины, устроившей такую акцию. Суд может расценить публичное разглашение личной информации как нарушение права на неприкосновенность частной жизни.

Ранее жительница Китая узнала об изменах мужа после получения уведомления о неудачной попытке оплаты контрацептивов в аптеке. В системе заведения произошел технический сбой. Мужчина пытался приобрести средства контрацепции. Сотрудники аптеки, столкнувшись с проблемой оплаты, позвонили по номеру телефона, привязанному к дисконтной карте. Этот звонок и позволил жене узнать о неверности супруга. Мужчина теперь требует компенсации за нарушение права на приватность. Он утверждает, что из-за произошедшего две семьи оказались на грани распада.