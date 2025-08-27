День знаний — 2025
27 августа 2025 в 11:07

Китаянка узнала об измене мужа благодаря одной необычной детали

Жительница Китая узнала о любовнице мужа по счету из аптеки

Фото: Chen Bin/XinHua/Global Look Press

Жительница Китая уличила супруга в измене после того, как ей пришло уведомление о неудачной оплате контрацептивов в аптеке, передает China Morning Post. В системе учреждения случился сбой.

Мужчина попытался приобрести средства контрацепции стоимостью 5,8 юаня (160 рублей). Сотрудники аптеки из-за неудачной оплаты позвонили на номер, к которому была привязана дисконтная карта. Так жена и узнала о неверности супруга.

Китаец требует компенсации за нарушение приватности. Он также заявил, что теперь две семьи находятся на грани распада. При этом юрист Фу Цзянь отметил, что доказать вину аптеки будет практически невозможно.

Ранее китаянка отсудила у любовницы мужа $8,6 тысячи (более 690 тысяч рублей) после его смерти в отеле. Жена и сын погибшего подали в суд на женщину и гостиницу, обвинив их в том, что они не предприняли попыток спасти его. Родственники требовали 550 тысяч юаней (6,1 млн рублей), а также возмещение расходов на похороны.

Также невеста и любовница 60-летнего британца спасли его от отключения системы жизнеобеспечения. Судья принял решение в пользу женщин, которые ухаживают за ним.

