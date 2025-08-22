Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 11:57

Старый развратник умер после секса и оставил на любовнице огромный долг

Китаянка отсудила у любовницы мужа $8,6 тысячи после его смерти в отеле

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд в Китае обязал местную жительницу выплатить семье ее 66-летнего любовника $8,6 тысячи (696 тысяч рублей), сообщает South China Morning Post. Мужчина умер после полового акта в гостинице, семья при этом требовала компенсацию в десятки раз больше. Причиной смерти стал инфаркт миокарда.

Суд в Китае обязал женщину выплатить 62 тысячи юаней ($8,6 тысячи) в качестве компенсации семье ее женатого любовника, который умер после того, как занялся с ней сексом в гостиничном номере, — сказано в сообщении.

Жена и сын погибшего подали в суд на женщину и гостиницу, обвинив их в том, что они не предприняли попыток спасти его. Родственники требовали 550 тысяч юаней (6,1 млн рублей), а также возмещение расходов на похороны.

Ранее невеста и любовница 60-летнего британца спасли его от отключения системы жизнеобеспечения. Судья принял решение в пользу женщин, которые ухаживают за ним. Обе оказались постоянными партнершами мужчины, но узнали о существовании друг друга лишь после инсульта. В суде сочли, что пациент вряд ли считал свое существование бременем.

любовники
суды
компенсации
семьи
Китай
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ловушка голода»: в ООН заметили катастрофическую ситуацию в Газе
Россияне рассказали, как готовятся к наступающей осени
«Население на убой»: в Госдуме раскрыли реальные потери ВСУ
Опасную лазейку для Украины на переговорах вскрыли в Госдуме
Врач предупредила, какие опасные инфекции активизируются осенью
Салат из огурцов с луком: идеальный рецепт для зимних запасов
Столкновение легковушки с «Газелью» обернулось гибелью четырех человек
Силовики выявили в Крыму сеть связи для работы мошенников из Украины
Больше половины студентов остаются в компаниях после стажировки
Хреновина: рецепты, которые заставляют плакать от восторга!
Раскрыта стоимость диверсии на «Северном потоке»
Названы три способа предотвратить массовую атаку пауков осенью
«Жесткое затыкание ртов»: в Госдуме высказались о свободе слова на Западе
Невролог объяснила негативное воздействие кондиционера на сон
Опубликованы кадры задержания подрывника сотрудника ФСИН в ДНР
Захарова предложила медийный диалог
СКР поставил точку в уголовном деле Дмитрия Быкова
Спасатель рассказал о ключевых правилах безопасности в школе
В Свердловской области готовят новые ограничения на продажу алкоголя
У мессенджера MAX появилась новая функция
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.