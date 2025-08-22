Старый развратник умер после секса и оставил на любовнице огромный долг Китаянка отсудила у любовницы мужа $8,6 тысячи после его смерти в отеле

Суд в Китае обязал местную жительницу выплатить семье ее 66-летнего любовника $8,6 тысячи (696 тысяч рублей), сообщает South China Morning Post. Мужчина умер после полового акта в гостинице, семья при этом требовала компенсацию в десятки раз больше. Причиной смерти стал инфаркт миокарда.

Суд в Китае обязал женщину выплатить 62 тысячи юаней ($8,6 тысячи) в качестве компенсации семье ее женатого любовника, который умер после того, как занялся с ней сексом в гостиничном номере, — сказано в сообщении.

Жена и сын погибшего подали в суд на женщину и гостиницу, обвинив их в том, что они не предприняли попыток спасти его. Родственники требовали 550 тысяч юаней (6,1 млн рублей), а также возмещение расходов на похороны.

