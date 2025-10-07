Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 16:15

Московские врачи спасли 50-летнего рязанца с гигантской аневризмой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве врачи спасли 50-летнего жителя Рязанской области, у которого обнаружили огромную аневризму аорты, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на Минздрав по региону. Мужчине провели сложную операцию на открытом сердце.

Изначально наличие аневризмы обнаружили в Рязани. Там пациенту снизили давление и срочно доставили на операцию в Москву. В ходе нее пациенту иссекли участок с аневризмой, которая сдавливала соседние органы и ткани. Ее размер составил девять на девять сантиметров.

Специалисты также установили мужчине специальный протез. Сейчас россиянин проходит реабилитацию. По прогнозам врачей, он должен полностью восстановиться.

Ранее нижегородские врачи успешно провели сложнейшую операцию по удалению каротидной хемодектомы в области шеи. Это новообразование относится к числу наиболее редких сосудистых опухолей.

Рязань
Москва
операции
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новороссийский «Черноморец» столкнулся с острым финансовым кризисом
Российские гимнастки поделились эмоциями после победы в Играх стран СНГ
В России резко упал спрос на новые «Москвичи»
Хирург предупредил, чем опасна постоянная ходьба на высоких каблуках
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Нутрициолог раскрыл эффективное средство для снижения веса
Синоптик объяснил, почему эта зима будет холоднее прошлой
«Запад должен бояться РФ»: чем ответит Москва на поставки ВСУ «Томагавков»
В ГД высказались о запрете курьерам-мусульманам возить свинину и алкоголь
Москвичам рассказали, чего ждать от предстоящей зимы
Съели волки или убили браконьеры? Что случилось с семьей Усольцевых в тайге
В Кремле раскрыли, какие лидеры стран СНГ поздравили Путина
Флагманские Xiaomi 15T вышли в продажу на российский рынок
«В гости пришла подруга»: дочь Сухова о появлении у него двух женщин
Блогерш Митрошина объявила себя банкротом
«Жаркая дискуссия»: экс-нардеп об истинном смысле заявлений Меркель
Бестемьянова ответила, сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень
Дочь «многоженца» Сухова поблагодарила главу СК Бастрыкина за поддержку
«Создал культ себя»: дочь «многоженца» Сухова назвала его семью сектой
В администрации Путина сообщили о расширении экосистемы «Открытого диалога»
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.