Московские врачи спасли 50-летнего рязанца с гигантской аневризмой

В Москве врачи спасли 50-летнего жителя Рязанской области, у которого обнаружили огромную аневризму аорты, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на Минздрав по региону. Мужчине провели сложную операцию на открытом сердце.

Изначально наличие аневризмы обнаружили в Рязани. Там пациенту снизили давление и срочно доставили на операцию в Москву. В ходе нее пациенту иссекли участок с аневризмой, которая сдавливала соседние органы и ткани. Ее размер составил девять на девять сантиметров.

Специалисты также установили мужчине специальный протез. Сейчас россиянин проходит реабилитацию. По прогнозам врачей, он должен полностью восстановиться.

