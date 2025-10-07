Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 16:28

Водитель легковушки на скорости протаранил подземный переход в Крыму

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Симферополе водитель легковушки Nissan на скорости влетел в подземный пешеходный переход, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на республиканский МЧС. В результате аварии автомобилиста зажало в салоне машины.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и ГАИ, а также аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС» и скорая медицинская помощь. Мужчине помогли выбрать из искореженного авто с помощью специального инструмента и системы стабилизации.

После освобождения пострадавшего водителя передали медикам. Авария обошлась без жертв.

Ранее в Ижевске на перекрестке улиц Удмуртской и Кирова произошла крупная авария с участием рейсового автобуса Пермь — Казань и трех легковых автомобилей. В результате ДТП погибли водитель одной из машин и трое пешеходов.

аварии
ДТП
Крым
спасатели
