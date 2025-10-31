Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 06:30

Стало известно, можно ли наказать владельца собаки за громкий лай питомца

Юрист Попова: россиянам может грозить штраф за громкий лай их собак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы собак, которые нарушают покой соседей громким лаем питомцев в ночное время, могут быть привлечены к административной ответственности и будут обязаны выплатить штраф, заявила NEWS.ru юрист Профессиональной юридической группы АИД Анастасия Попова. По ее словам, для этого следует зафиксировать факт нарушения в установленные региональным законодательством часы тишины.

Если за стеной сутками слышен лай, это не просто раздражающий фон, а нарушение покоя жильцов. В России нет отдельной статьи за лай собак, но владельца животного могут привлечь к ответственности по региональным законам о тишине. Почти в каждом субъекте установлены свои часы, когда шум недопустим. Если собака мешает в это время, хозяину грозит штраф до нескольких тысяч рублей, — пояснила Попова.

Юрист подчеркнула, что за систематический лай собаки в дневное время наказать владельца питомца будет сложнее. По ее словам, для этого нужно привлечь санитарную службу. Она также отметила, что вредить соседскому животному ни в коем случае нельзя. По ее словам, за жестокое обращение предусмотрена уголовная ответственность.

Днем вопрос с лаем соседской собаки решается сложнее, но тоже законно. Можно вызвать санитарную службу и зафиксировать превышение допустимого уровня шума. При систематических нарушениях жильцы вправе подать в суд с требованием устранить препятствия в пользовании квартирой, — пояснила Попова.

Ранее юристы заявили, что слишком громкий и продолжительный сигнал будильника в ночное время может стать причиной для штрафа. Ответственность наступает при превышении установленных законом норм шума. Нарушением считаются любые громкие звуки, в том числе разговоры, лай собак, крики детей и игра на музыкальных инструментах.

животные
штрафы
россияне
юристы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
