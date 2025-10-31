Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 12:28

Россиянин получил зарплаты 34 сотрудников и скрылся от работодателя

Сотрудник завода в Ханты-Мансийске получил 7 млн рублей по ошибке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работник завода в Ханты-Мансийске получил 7 млн рублей в качестве 13-й зарплаты из-за технической ошибки бухгалтерии, сообщает Telegram-канал «112». После требований вернуть деньги мужчина сменил место жительства и приобрел новый автомобиль.

По информации канала, россиянин изучил законодательство и выяснил, что при технической ошибке владелец счета сам решает, возвращать средства или нет. После угроз со стороны службы безопасности работник сменил номер телефона и уехал с семьей в другой город.

Работодатель подал иск в суд и заявление в полицию, утверждая о сговоре с бухгалтером, однако уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления, отметил источник. Борьба за ошибочно перечисленные 7 млн рублей продолжается в судебном порядке.

Ранее в Чили работник пищевой компании получил 330 своих ежемесячных зарплат единовременно из-за бухгалтерской ошибки и также отказался возвращать деньги. По информации СМИ, мужчине перечислили 165 млн чилийских песо (около 14 млн рублей) вместо обычных 500 тыс. песо (43 тыс. рублей). Сотрудник первоначально пообещал вернуть средства, но затем взял трехдневный отпуск и написал заявление об увольнении.

