Шойгу обратился к тем, кто не верил в «Посейдон» и «Буревестник»

Шойгу: сомневавшимся в «Буревестнике» в 2018 году придется поверить в него

Тем, кто не поверил в слова президента России Владимира Путина о крылатой ракете неограниченной дальности «Буревестник» и подводном аппарате с ядерной энергоустановкой «Посейдон» в 2018 году, придется поверить сейчас, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что обе разработки не должны были стать неожиданностью, так как российский лидер предупреждал о них, передает ТАСС.

Если говорить, что это вдруг стало — наше новое оружие, я имею в виду и «Буревестник», и «Посейдон», что оно стало как бы такой неожиданностью, то здесь я могу сказать одно: никакой неожиданности в этом нет. Об этом Владимир Владимирович с большой трибуны во время послания Федеральному собранию сказал в 2018 году. <…> Другое дело, может быть, кто-то не поверил тогда, но теперь придется поверить, — подчеркнул Шойгу.

Ранее китайские СМИ писали, что Путин за три дня провел две «контратаки» против Запада, анонсировав «Буревестник» и «Посейдон». По мнению журналистов, так Москва ответила на новые санкции США против российских компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Издание полагает, что таким образом Россия направила два важных сигнала своим стратегическим соперникам. Первый: Москва совершенствует свои ядерные оружейные системы и добивается значительных результатов. Второе: ничто не сможет ослабить стратегический потенциал сдерживания РФ.