31 октября 2025 в 12:15

Российский губернатор стал рэпером

Губернатор Федорищев записал рэперский трек про Самарскую область

Вячеслав Федорищев Вячеслав Федорищев Фото: kremlin.ru

Губернатор Вячеслав Федорищев записал рэперский трек про Самарскую область, сообщил в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев, публикуя соответствующее видео. В песне глава субъекта РФ рассуждает о судьбе вверенного ему региона и том, какая стратегия сможет вернуть области «величие».

А пиарщики губернатора Самарской области Федорищева не сбавляют оборотов кринжа. Он вспомнил молодость и записал рэп-трек (включите звук обязательно), в котором трогательно вопрошает, какой стратегией вернуть величие региону. Говорят, скоро и клип будет, — написал Юнашев.

Ранее Федорищев извинился за грубость при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова. Руководитель региона использовал бранное слово, когда сообщал чиновнику об отстранении от должности. Инцидент произошел 14 октября. На фоне увольнения главы района губернатор подтвердил желание региональных властей решительно бороться с проявлениями халатности.

Россия
Самарская область
Вячеслав Федорищев
рэперы
песни
