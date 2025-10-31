Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 12:22

«Моральное омерзение»: Косачев о трансформации Евровидения

Константин Косачев Константин Косачев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Музыкальный конкурс «Евровидение» вызывает «моральное омерзение», заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, которые передает РБК, состязание окончательно деградировало.

[Конкурс] «Евровидение» на наших глазах абсолютно деградировал, выродился и вызывает скорее нравственное и моральное омерзение, — отметил сенатор.

Отмечается, что Россию отстранили от участия в Евровидении с 2022 года по решению Европейского вещательного союза после начала специальной военной операции. Организаторы объяснили решение тем, что участие Москвы «приведет к ухудшению репутации» мероприятия.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил категорическое несогласие с возможным отстранением Израиля от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Политик добавил, что в случае исключения израильских певцов он поддержит добровольный бойкот конкурса от Германии.

До этого Европейский вещательный союз принял решение провести в ноябре онлайн-голосование, от результатов которого зависит участие израильской телекомпании Kan в конкурсе «Евровидение-2026». Такое решение последовало после угрозы бойкота со стороны Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении.

