06 октября 2025

Германия может устроить бойкот Евровидения из-за Израиля

Канцлер Германии Мерц назвал скандалом исключение Израиля из Евровидения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил категорическое несогласие с возможным отстранением Израиля от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение», передает телеканал ARD. Политик добавил, что в случае исключения израильских певцов, он поддержит добровольный бойкот конкурса от Германии.

Я считаю скандалом даже само обсуждение данного вопроса. Израиль — часть [Евровидения], — сказал Мерц.

Ранее стало известно, что Европейский вещательный союз (EBU) в ноябре этого года собирается провести онлайн-голосование, от результатов которого зависит участие израильской телекомпании Kan в конкурсе «Евровидение-2026». Такое решение последовало после угрозы бойкота со стороны Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении.

До этого музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что главным отличием международного конкурса «Интервидение» от Евровидения является его семейный формат. По его словам, европейское мероприятие пошло не по тому пути. Также продюсер отметил, что в «Интервидении» принимали участие представители почти всех континентов, кроме Австралии.

