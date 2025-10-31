Звезде сериала «Универ» грозит ампутация ноги

Telegram-канал Mash сообщает, что звезде сериала «Универ» Андрею Свиридову, сыгравшему роль телохранителя Гены, диагностировали «диабетическую стопу». По данным канала, актеру грозит ампутация ноги из-за тяжелой формы диабета.

В публикации уточняется, что несколько лет назад у Свиридова произошел перелом пальца, который из-за повышенного уровня сахара в крови не заживал длительное время. Канал утверждает, что в результате этого у него развилась инфекция, и в конечном итоге пришлось ампутировать большой палец. Авторы канала отмечают, что инфекция тем не менее продолжала распространяться.

По данным канала, у 50-летнего артиста на коже появились открытые язвы, которые почти не заживают, а в таких случаях часто приходится прибегать к ампутации. В публикации говорится, что сейчас Свиридов проходит медицинское обследование, чтобы найти способ спасти ногу.

Ранее известный актер и юморист Роман Попов ушел из жизни в возрасте 41 года. Он несколько лет боролся с онкологическим заболеванием головного мозга. Опухоль была впервые обнаружена у него в 2018 году, а в 2021 году Попов проходил лечение в медицинском учреждении. Рецидив болезни привел к потере зрения на один глаз и подвижности левой части тела.