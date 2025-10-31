Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 07:06

В Госдуме предложили установить «рыбный четверг»

В Госдуме призвали ввести в магазинах день с продажей рыбы за полцены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России по четвергам следует продавать рыбу в магазинах со скидкой 50%, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По словам депутата, которые приводит ТАСС, цены на рыбу в настоящее время растут так, что «некогда самый дешевый минтай становится деликатесом».

Пусть будет «рыбный четверг», когда рыба в магазинах будет продаваться с 50% скидкой. Выгода здесь не только для населения. Для поставщиков бесконечное подорожание и снижение потребления грозит падением спроса. И наоборот. Да и торговля в итоге за счет роста продаж свое отобьет. Так что стоит попробовать, — отметил он.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова заявила, что средиземноморская диета считается самой полезной в мире. По ее словам, употребление рыбы и морепродуктов существенно продлевает жизнь. Однако данный тип питания подходит не всем людям, объяснила диетолог. Например, по словам специалиста, граждане России по традиции питались другими продуктами, поэтому их организм не настроен на переваривание средиземноморской пищи.

депутаты
скидки
рыба
Госдума
инициативы
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
