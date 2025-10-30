Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 14:45

Манипулятор пробил краном лобовое стекло легковушки и попал на видео

Манипулятор снес краном лобовое стекло легкового автомобиля в Улан-Удэ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Грузовой автомобиль с краном-манипулятором при повороте на перекрестке задел стрелой лобовое стекло встречной машины, сообщает региональный комитет по транспорту. В результате происшествия легковое авто получило серьезные повреждения.

На кадрах видно, как кран буквально пробил лобовое стекло, оставив большую вмятину. Пассажир или водитель вышел осмотреть пострадавшее транспортное средство. По предварительной информации, ДТП произошло на улице Ботанической.

Ранее во Владивостоке произошло крупное ДТП с участием 13 автомобилей. Никто не пострадал, однако транспортные средства получили повреждения. По предварительным данным, авария случилась из-за неисправности педали у Honda Stream под управлением 46-летней женщины. Машина потеряла управление и влетела в другие авто на перекрестке улицы Прапорщика Комарова и Океанского проспекта.

До этого в Симферополе длинномерная фура упала с моста на железнодорожные пути вблизи вокзала. В результате аварии пострадал водитель грузовой машины. Железнодорожные пути пришлось обесточить для проведения аварийно-спасательных работ.

аварии
ДТП
машины
Улан-Удэ
