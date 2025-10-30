Манипулятор пробил краном лобовое стекло легковушки и попал на видео Манипулятор снес краном лобовое стекло легкового автомобиля в Улан-Удэ

Грузовой автомобиль с краном-манипулятором при повороте на перекрестке задел стрелой лобовое стекло встречной машины, сообщает региональный комитет по транспорту. В результате происшествия легковое авто получило серьезные повреждения.

На кадрах видно, как кран буквально пробил лобовое стекло, оставив большую вмятину. Пассажир или водитель вышел осмотреть пострадавшее транспортное средство. По предварительной информации, ДТП произошло на улице Ботанической.

