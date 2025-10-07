Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 16:14

Алиев предложил странам ОТГ провести военные учения

алиев алиев Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с инициативой провести военные учения силами стран Организации тюркских государств (ОТГ), передает АЗЕРТАДЖ. Он предложил организовать комплекс мероприятий в 2026 году.

Учитывая широкое сотрудничество наших стран в военной, оборонной сферах и в области безопасности, предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения, — сказал Алиев.

Отмечается, что в состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Также наблюдателями при организации выступают Венгрия и Туркмения. В этом году в качестве председателя ОТГ выступает Киргизия.

Ранее Алиев поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения. Главы государств в ходе беседы также рассмотрели вопросы, связанные с развитием отношений Баку и Москвы и текущим состоянием диалога между двумя странами.

До этого азербайджанский лидер заявлял, что последние пять лет стали для страны «историей победы». Об этом он сообщал в ходе визита в Ходжавендский район, где политик встретился с жителями Гырмызы Базара, Гадрута и села Сос.

Ильхам Алиев
Азербайджан
учения
выступления
