Азербайджан принял решение о ликвидации представительства британской телерадиокомпании BBC, передает местное агентство APA. Отмечается, что все сотрудники организации лишились действующей аккредитации на территории страны.

Появилась информация о том, что сотрудники закрытого в Азербайджане представительства Би-би-си продолжают журналистскую деятельность на территории страны. <...> Соответствующие органы ликвидировали данное представительство и исключили его из государственного реестра юридических лиц, а также аннулировали аккредитацию его сотрудников, — сказано в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников KP.RU медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Представителей редакции отметили этой наградой за вклад в развитие СМИ и многолетнюю продуктивную работу.

До этого Путин возмущенно напомнил, как западные СМИ беззастенчиво злоупотребляли своим монопольным положением в 2000-х годах. Глава государства подчеркнул, что они выдавали захватывавших школы террористов за повстанцев. СМИ не просто насаждали какие-то новые правила, они создавали основанное на ложных ценностях цивилизационное пространство.