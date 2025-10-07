Психолог объяснил, почему Ида Галич решила составить завещание

Блогер Ида Галич могла составить завещание в 35 лет благодаря своей зрелости, заявил психолог Станислав Самбурский. По его словам, переданным «Страстями», знаменитость не только подумала о будущем детей, но и продемонстрировала у себя отсутствие инфантилизма.

Завещание у нее — не знак страха, а знак зрелости. После развода она перестала жить в формате «меня спасут». Теперь спасает себя сама. <…> Это не история про тревожную девочку. Это про женщину, у которой наконец появилась опора на реальность, — резюмировал Самбурский.

Ранее Галич сообщила, что телеведущий Олег Ледвич не узнал их собственную дочь. Она также призналась, что привыкла к тому, как супруг не может найти кетчуп в холодильнике, который стоит чуть правее.

До этого Галич напомнила поклонникам, что тело женщины не возвращается к прежней форме сразу после родов. Таким образом блогер прокомментировала замечание подписчицы о ее внешнем виде.