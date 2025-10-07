Губернатор назвал сроки подачи электричества в Запорожской области Балицкий: электроснабжение в Запорожской области возобновят в течение двух часов

Подачу электричества в Запорожской области, где произошел блэкаут, планируют возобновить в течение двух часов, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, профильные службы переключаются на резервные источники питания.

Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания. Электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов, — написал Балицкий.

Ранее глава региона сообщал, что Мелитополь остался без электричества. В связи с этим временный административный центр региона остался без светофоров. По словам губернатора, кратковременное отключение электричества фиксируется по всей Запорожской области.

Ранее сообщалось, что тысяча жителей Белгородской области остается без света после атак ВСУ, аварийные бригады работают вторую ночь подряд. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, восстановительная работа не прекращается после нанесенных ударов 5 и 6 октября.