07 октября 2025 в 15:19

Стало известно, кто возглавит российскую делегацию в Женеве

Сенатор Косачев возглавит российскую делегацию в Женеве в конце октября

Константин Косачев Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что возглавит российскую делегацию в Женеве. В беседе с РИА Новости он подтвердил информацию, что его назначили главой представителей Москвы на заседании Ассамблеи Межпарламентского союза, которое пройдет с 19 по 23 октября.

Да, — коротко подтвердил Косачев.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Алексей Оверчук возглавит делегацию страны на саммите форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в Южной Корее. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Мероприятие пройдет с 31 октября по 1 ноября в городе Кенчжу.

До этого в Российском общественном институте избирательного права сообщили, что польские власти аннулировали визы представителям РОИИП, которые должны были принять участие в конференции ОБСЕ. Решение было принято в последний рабочий день перед вылетом делегации. В институте заявили, что польская сторона продемонстрировала бойкот диалогу между странами от Ванкувера до Владивостока, сорвав участие российских экспертов в мероприятии.

