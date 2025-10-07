Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 16:58

Стало известно, как был придуман проект Останкинской башни

Историк Замостьянов: проект Останкинской башни появился за ночь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главный конструктор Останкинской башни Николай Никитин придумал проект сооружения за одну ночь, сообщил «Вечерней Москве» историк Арсений Замостьянов. Отмечается, что прообразом послужила перевернутая лилия — цветок с крепкими лепестками-опорами, направленными вниз.

Никитин был лучшим в стране специалистом по железобетонным конструкциям, по их привязке, по умению рассчитать ветровые нагрузки. Он предложил строить башню в полкилометра высотой из бетона. Решение дерзкое. Но он продумал все стяжки, а вместо громоздкого фундамента предложил минимальный, но просчитанный — вся громада держится на сравнительно небольшой «шайбе» — подземном бетонном кольце в 70 метров диаметром, рассказал историк.

Ранее власти Дубая анонсировали открытие в ноябре самого высокого отеля в мире — Ciel Dubai Marina. 82-этажная гостиница высотой 377 метров станет новым архитектурным символом района Dubai Marina.

До этого в Москве подвели итоги голосования за концепцию обновленного комплекса Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). По результатам опроса решено рядом с домом-книжкой, который подлежит реконструкции, возвести небоскреб в виде свитка — этот вариант поддержали 46,76% респондентов.

