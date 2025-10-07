Стало известно, как был придуман проект Останкинской башни Историк Замостьянов: проект Останкинской башни появился за ночь

Главный конструктор Останкинской башни Николай Никитин придумал проект сооружения за одну ночь, сообщил «Вечерней Москве» историк Арсений Замостьянов. Отмечается, что прообразом послужила перевернутая лилия — цветок с крепкими лепестками-опорами, направленными вниз.

Никитин был лучшим в стране специалистом по железобетонным конструкциям, по их привязке, по умению рассчитать ветровые нагрузки. Он предложил строить башню в полкилометра высотой из бетона. Решение дерзкое. Но он продумал все стяжки, а вместо громоздкого фундамента предложил минимальный, но просчитанный — вся громада держится на сравнительно небольшой «шайбе» — подземном бетонном кольце в 70 метров диаметром, — рассказал историк.

