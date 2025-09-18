Стало известно, где откроют самый высокий в мире отель В Дубае откроют самый высокий в мире отель

В Дубае откроют самый высокий в мире отель, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office в соцсети Х. Уточняется, что событие состоится в ноябре.

На горизонте Дубая появится новый символ: Ciel Dubai Marina откроется в ноябре этого года как самый высокий отель в мире, — сказано в сообщении.

Авторы публикации заявили, что высота 82-этажной гостиницы, расположенной в районе Dubai Marina, составляет 377 метров.

Ранее в Москве подвели итоги голосования за концепцию обновленного комплекса Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). По результатам опроса решено рядом с домом-книжкой, который подлежит реконструкции, возвести небоскреб в виде свитка — этот вариант поддержали 46,76% респондентов. При этом, как указано, внутри комплекса появятся современные административные и офисные помещения, общественные и культурные пространства.

До этого во время ремонтных работ в одном из корпусов Московского городского суда произошло частичное обрушение кирпичной стены. Площадь обрушения составила около пяти квадратных метров. Причиной инцидента стало нарушение техники безопасности при проведении демонтажных работ.