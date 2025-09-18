Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 00:29

Стало известно, где откроют самый высокий в мире отель

В Дубае откроют самый высокий в мире отель

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

В Дубае откроют самый высокий в мире отель, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office в соцсети Х. Уточняется, что событие состоится в ноябре.

На горизонте Дубая появится новый символ: Ciel Dubai Marina откроется в ноябре этого года как самый высокий отель в мире, — сказано в сообщении.

Авторы публикации заявили, что высота 82-этажной гостиницы, расположенной в районе Dubai Marina, составляет 377 метров.

Ранее в Москве подвели итоги голосования за концепцию обновленного комплекса Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). По результатам опроса решено рядом с домом-книжкой, который подлежит реконструкции, возвести небоскреб в виде свитка — этот вариант поддержали 46,76% респондентов. При этом, как указано, внутри комплекса появятся современные административные и офисные помещения, общественные и культурные пространства.

До этого во время ремонтных работ в одном из корпусов Московского городского суда произошло частичное обрушение кирпичной стены. Площадь обрушения составила около пяти квадратных метров. Причиной инцидента стало нарушение техники безопасности при проведении демонтажных работ.

Дубай
отели
здания
рекорды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские бойцы попали в плен по невнимательности
Водолазы сняли на видео погубивший пять геологов вездеход
Худею вкусно: открыла секрет стройности с тыквой
Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька
В Совбезе России раскрыли, благодаря чему Финляндия сохранила независимость
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Россиянам назвали полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тысячи туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.