26 августа 2025 в 01:28

Москвичи проголосовали за модернизацию дома-книжки на Новом Арбате

Более 46% москвичей проголосовали за сохранение дома-книжки на Новом Арбате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Итоги голосования за концепцию обновленного комплекса Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) подвели на сайте проекта «Активный гражданин». По результатам опроса решено рядом с домом-книжкой, который подлежит реконструкции, возвести небоскреб в виде свитка — этот вариант поддержали 46,76% респондентов.

Свой выбор сделали 178 864 москвича. Жителям предложили три варианта проектов обновления. Их разработала команда российских и зарубежных архитекторов и урбанистов, — говорится в публикации.

При этом, как указано, внутри комплекса появятся современные административные и офисные помещения, общественные и культурные пространства. Кроме того, еще 28,01% голосов набрал проект, где дом-книжку предлагали воссоздать по новейшим технологиям, добавив к ней высотку в том же стиле.

Ранее горожанам предложили выбрать один из трех вариантов преобразования здания. В рамках первой было предложено оставить узнаваемый облик дома-книжки, добавляя новое строение. Второй проект предусматривал высотные корпуса, а третий — современные технологии.

До этого во время ремонтных работ в одном из корпусов Московского городского суда произошло частичное обрушение кирпичной стены. Площадь обрушения составила около пяти квадратных метров. Причиной инцидента стало нарушение техники безопасности при проведении демонтажных работ.

