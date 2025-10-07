В Росздравнадзоре оценили идею ввести взносы на ОМС для безработных

Введение взносов на ОМС для безработных крайне сложно реализовать на практике — это требует тщательной проработки, заявил «Москве 24» член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. Эксперт призвал четко определить категории неработающих граждан.
Когда мы говорим о такой инициативе, нужно сразу продумать реализацию. Допустим, закон приняли — как поставить на учет неработающих? Если трудоустроенный человек учитывается через налоговую, то с неработающим все сложнее, — озадачился Старченко.
Он отметил, что требование предоставить справку с места работы при обращении за медицинской помощью — дискриминация по социальному признаку. Это, по его словам, противоречит Конституции РФ. Для серьезного обсуждения инициативы нужен не только конкретный план ее реализации, но и разработка соответствующей законодательной базы, заключил эксперт.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что следует пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян. По его словам, справедливость должна быть главным принципом в системе налогообложения, но в настоящий момент предусмотрены одинаковые условия получения полиса для безработных и трудоустроенных.