В Росздравнадзоре оценили идею ввести взносы на ОМС для безработных Член совета при Росздравнадзоре Старченко призвал доработать идею взносов на ОМС

Введение взносов на ОМС для безработных крайне сложно реализовать на практике — это требует тщательной проработки, заявил «Москве 24» член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. Эксперт призвал четко определить категории неработающих граждан.

Когда мы говорим о такой инициативе, нужно сразу продумать реализацию. Допустим, закон приняли — как поставить на учет неработающих? Если трудоустроенный человек учитывается через налоговую, то с неработающим все сложнее, — озадачился Старченко.

Он отметил, что требование предоставить справку с места работы при обращении за медицинской помощью — дискриминация по социальному признаку. Это, по его словам, противоречит Конституции РФ. Для серьезного обсуждения инициативы нужен не только конкретный план ее реализации, но и разработка соответствующей законодательной базы, заключил эксперт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что следует пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян. По его словам, справедливость должна быть главным принципом в системе налогообложения, но в настоящий момент предусмотрены одинаковые условия получения полиса для безработных и трудоустроенных.