Илон Маск анонсировал созданную ИИ игру от студии xAI

Студия xAI планирует до конца 2026 года выпустить игру, созданную с использованием искусственного интеллекта, написал в соцсети X миллиардер Илон Маск. Основатель компании подчеркнул, что проект будет «отличным» и инновационным.

Игровая студия xAI выпустит отличную игру, созданную ИИ, до конца следующего года, — написал Маск.

Илон Маск в апреле 2023 года создал стартап xAI, который специализируется на разработке искусственного интеллекта. Через несколько месяцев компания представила чат-бота Grok на базе ИИ. По словам создателей проекта, этот продукт отличается от аналогов отсутствием цензуры и предоставляет пользователям доступ к актуальной информации в режиме реального времени.

Ранее OpenAI представила новый инструмент AgentKit, предназначенный для упрощения создания и развертывания ИИ-агентов различной сложности. Это единый набор компонентов, упрощающий разработку автономных помощников для различных задач. Инструмент включает три основных модуля: Agent Builder для визуального проектирования логики агентов, ChatKit для встраивания чат-интерфейсов в приложения и Evals for Agents для оценки производительности ИИ-решений.