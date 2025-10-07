Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 16:46

Илон Маск анонсировал созданную ИИ игру от студии xAI

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Студия xAI планирует до конца 2026 года выпустить игру, созданную с использованием искусственного интеллекта, написал в соцсети X миллиардер Илон Маск. Основатель компании подчеркнул, что проект будет «отличным» и инновационным.

Игровая студия xAI выпустит отличную игру, созданную ИИ, до конца следующего года, — написал Маск.

Илон Маск в апреле 2023 года создал стартап xAI, который специализируется на разработке искусственного интеллекта. Через несколько месяцев компания представила чат-бота Grok на базе ИИ. По словам создателей проекта, этот продукт отличается от аналогов отсутствием цензуры и предоставляет пользователям доступ к актуальной информации в режиме реального времени.

Ранее OpenAI представила новый инструмент AgentKit, предназначенный для упрощения создания и развертывания ИИ-агентов различной сложности. Это единый набор компонентов, упрощающий разработку автономных помощников для различных задач. Инструмент включает три основных модуля: Agent Builder для визуального проектирования логики агентов, ChatKit для встраивания чат-интерфейсов в приложения и Evals for Agents для оценки производительности ИИ-решений.

искусственный интеллект
Илон Маск
видеоигры
нейросети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, чью сторону занял суд в деле Козловского и Бородина
«В Майами нет ТЦК»: Милонов дал повод для раздумий украинцам
Адвокат Жорин раскрыл, как можно уменьшить сумму по алиментам
Новороссийский «Черноморец» столкнулся с острым финансовым кризисом
Российские гимнастки поделились эмоциями после победы в Играх стран СНГ
В России резко упал спрос на новые «Москвичи»
Хирург предупредил, чем опасна постоянная ходьба на высоких каблуках
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Нутрициолог раскрыл эффективное средство для снижения веса
Синоптик объяснил, почему эта зима будет холоднее прошлой
«Запад должен бояться РФ»: чем ответит Москва на поставки ВСУ «Томагавков»
В ГД высказались о запрете курьерам-мусульманам возить свинину и алкоголь
Москвичам рассказали, чего ждать от предстоящей зимы
Съели волки или убили браконьеры? Что случилось с семьей Усольцевых в тайге
В Кремле раскрыли, какие лидеры стран СНГ поздравили Путина
Флагманские Xiaomi 15T вышли в продажу на российский рынок
«В гости пришла подруга»: дочь Сухова о появлении у него двух женщин
Блогерш Митрошина объявила себя банкротом
«Жаркая дискуссия»: экс-нардеп об истинном смысле заявлений Меркель
Бестемьянова ответила, сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.