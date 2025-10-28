Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 14:29

В Госдуме отреагировали на альтернативную «Википедию» Илона Маска

Депутат Вассерман поддержал запуск онлайн-энциклопедии Илоном Маском

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с НСН признался, что обрадовался запуску Grokipedia — альтернативы «Википедии». Создателем проекта стала компания xAI американского миллиардера Илона Маска.

Рад, что такой проект появился, но в подобных вещах есть одна тонкость. Очень многое в «Википедии» зависит от пользователей и модераторов. Вероятно, Маску удалось собрать более вменяемых модераторов, чем те, что в «Википедии». Там было очень много интриг. Пока неизвестно, возможны ли у Маска аналогичные интриги, — высказался Вассерман.

Он также предположил, что большая часть статей Grokipedia взяты из «Википедии». По мнению парламентария, практически любой новый проект на эту тему строится с копирования известной онлайн-энциклопедии.

Ранее американист Константин Блохин заявил, что Grokipedia не станет инструментом политической борьбы в США. По словам политолога, проект нацелен на усиление влияния и повышение престижа самого Маска.

Илон Маск
Википедия
США
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии появились «запретные зоны» для женщин
Шойгу поручил срочно решить вопросы безопасности объектов в России
Продавцов жилья хотят начать проверять на вменяемость
«Руку протягиваем»: Лукашенко раскритиковал Запад за отношение к Минску
Российские войска сорвали две попытки прорыва ВСУ под Харьковом
Термин «женщины-военнослужащие» в российской армии ушел в прошлое
Самые безопасные и удобные места в самолете: как выбрать лучшие
Стали известны жуткие подробности смерти актера Романа Попова
Звезда «Молодежки» высказалась о внезапной смерти актера Попова
Стало известно, что Усольцевы могли пойти в тайгу под гипнозом
Воробьев рассказал о благоустройстве общественных зон в Подмосковье
Как обновить ванную комнату без капитального ремонта
Повторил судьбу Фриске. Актер Роман Попов умер от рака мозга в 40 лет
Россия и Мьянма договорились об отмене визовых требований
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Шойгу раскрыл психологическую цель атак ВСУ по России
Мосгорсуд утвердил приговор сыну известного актера
Экс-резидент Comedy Club рассказал о последних месяцах жизни Попова
Шойгу раскрыл процент долетающих до целей в России украинских дронов
В Сбербанке озвучили последствия изменения программы семейной ипотеки
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.