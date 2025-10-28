В Госдуме отреагировали на альтернативную «Википедию» Илона Маска

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с НСН признался, что обрадовался запуску Grokipedia — альтернативы «Википедии». Создателем проекта стала компания xAI американского миллиардера Илона Маска.

Рад, что такой проект появился, но в подобных вещах есть одна тонкость. Очень многое в «Википедии» зависит от пользователей и модераторов. Вероятно, Маску удалось собрать более вменяемых модераторов, чем те, что в «Википедии». Там было очень много интриг. Пока неизвестно, возможны ли у Маска аналогичные интриги, — высказался Вассерман.

Он также предположил, что большая часть статей Grokipedia взяты из «Википедии». По мнению парламентария, практически любой новый проект на эту тему строится с копирования известной онлайн-энциклопедии.

Ранее американист Константин Блохин заявил, что Grokipedia не станет инструментом политической борьбы в США. По словам политолога, проект нацелен на усиление влияния и повышение престижа самого Маска.