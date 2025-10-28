Американист ответил, станет ли аналог «Википедии» инструментом пропаганды

Новый портал Grokipedia от предпринимателя Илона Маска, выпущенный как альтернатива «Википедии», не станет инструментом политической борьбы в США, выразил мнение в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По словам политолога-американиста, проект нацелен на усиление влияния и повышение престижа самого бизнесмена.

Я не думаю, что Grokipedia создавалась как инструмент политической борьбы, тут скорее вопрос влияния. «Википедию» я бы не назвал средством пропаганды, сейчас это скорее проворачивается в социальных сетях. А для Маска создание новой энциклопедии — это в первую очередь вопрос престижа. Ему как бизнесмену хочется создавать новые проекты и всегда быть на слуху. Во-вторых, такой сайт не требует больших трат, исходя из его финансовых возможностей, — высказался Блохин.

Ранее сообщалось, что Grokipedia работает на базе искусственного интеллекта и на данный момент в ней насчитывается 885 тысяч статей. Пользователь может ввести свой запрос в специальную строку — на главной странице энциклопедии есть только она. Параллельно алгоритм предлагает возможные варианты вопросов, которые мог бы задать человек.