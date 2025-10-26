Агутина предложили заменить ИИ-аватаром

Цифровые ИИ-аватары могли бы успешно заменить многих шоуменов и артистов, особенно тех, кто читает текст «по бумажке», заявила телеведущая Яна Чурикова. Она также в шутку предложила певцу Леониду Агутину создать себе такого двойника, потому что он не успевает «быть везде и сразу», передает «Газета.Ru».

Живые ведущие из плоти и крови нужны тогда, когда что-то пошло не так. Потому что великое искусство импровизации и выхода из ситуаций, из которых очень сложно выйти, пока что искусственному интеллекту недоступно — это бесчисленное количество вариантов, которые нужно просчитать в моменте, и технологии пока этого не могут, — поделилась Чурикова.

При этом телеведущая отметила, что для начала стоит разобраться с юридическими вопросами, например о защите авторских прав на цифровую копию артиста. Она подчеркнула, что цифровой мир довольно сложен и индустрии еще только предстоит с ним разобраться.

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что первый ИИ-министр в истории страны забеременела и ждет 83 цифровых ребенка. Там же цифровой министр по имени Диелла впервые дала интервью. Министр, созданный искусственным интеллектом, представлен в виде женщины в традиционной албанской одежде. Ее образ также был сгенерирован нейросетями.